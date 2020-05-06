В Борисполе женщина держала в яме избитого мужчину

Главное: 40-летняя женщина из Борисполя удерживала в яме мужчину. Подробности инцидента устанавливают правоохранители.

Детали: В Борисполе Киевской области полицейские обнаружили на территории одного из домовладений избитого мужчину в яме. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, на место происшествия поздно ночью их вызвал местный житель. Он сообщил правоохранителям, что мужчину удерживала его соседка.

40-летняя, проживающая в доме заявила, что она одна и ничего не знает о мужчине в яме. Во время общения с ней, полицейские услышали крики о помощи, которые доносились из ямы, накрытой мешками и тротуарным бордюром.

Расчистив вход, патрульные обнаружили мужчину с телесными повреждениями.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Бориспольского отдела полиции. Женщина задержана, пострадавшего передали медикам.

При этом, кем является пострадавший и каковы мотивы задержанной, не сообщается.

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