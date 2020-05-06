«Большая стройка» первого в Украине бетонного автобана идет по графику, –- Голик

Трасса Н-31 Решетиловка – Днепр, соединяющая Запад и Восток Украины, стала самым масштабным дорожным проектом Национальной программы «Велике будівництво». О строительстве трассы рассказал в Facebook Юрий Голик.

Планируется, что трасса будет достроена уже в этом году. При этом участок в Полтавской области получит бетонное покрытие и станет первым бетонным автобаном в стране.

Именно в Полтавской области в эти дни идут наиболее активные дорожные работы. Голик продемонстрировал на видео , как с нуля прокладывают новый автобан.

В 2020 году по начатой Президентом Владимиром Зеленским Национальной программе «Велике будівництво» будет построено и отремонтировано 6,5 тыс дорог национального, регионального и местного значения. Также за год отремонтируют, реконструируют и построят сотни детских садиков, школ, стадионов и амбулаторий.