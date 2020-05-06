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Стало известно, когда в Украине введут «паспорта здоровья»

Стало известно, когда в Украине введут «паспорта здоровья»

Главное: Украина может ввести «паспорт здоровья» для своих граждан в случае, если соответствующие рекомендации поступят от Всемирной организации здоровья. По мнению главы Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив, в любом случае по окончанию пандемии коронавирусной болезни в туристической сфере начнут действовать новые правила.

Детали: В случае, если Всемирная организация здравоохранения рекомендует ввести в мире так называемые «паспорта здоровья», Украина не станет исключением. Однако для этого, по словам главы Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив, «у мира должно быть понимание, какой тест можно считать целесообразным, и за сколько времени его нужно проводить». Как сообщает «Украинская правда», в интервью агентству «Интерфакс-Украина» она подчеркнула, что на данный момент «четкой процедуры выдачи таких паспортов ни одна страна пока не имеет».

Чиновница также рассказала, что на данный момент разрабатываются новые санитарно-гигиенические нормы в сфере туризма, которые будут действовать после завершения карантинных мероприятий. По ее словам, это не будут какие-то обязательные сертификации, или то, «на чем кто-то захочет заработать деньги».

Так, например, по мнению Олеськив, в гостиницах станет трендом наряду с тапочками и шампунями выдавать постояльцам маленький дезинфектор и маску.

В тему: 1 апреля 2020 года эксперты Deutsche Bank заявили, что последствия пандемии коронавируса в 2020 году могут привести к появлению биологических (иммунных) паспортов, которые якобы должны гарантировать странам безопасность и стать свидетельством здоровья въезжающих к ним граждан.

24 апреля 2020 года Всемирная организация здравоохранения предостерегла власти различных стран от внедрения «иммунных паспортов». По мнению специалистов организации, существующие на сегодняшний день средства диагностики коронавируса не позволяют абсолютно точно установить, есть ли у человека иммунитет к коронавирусу SARS-CoV-2.

Здесь можно прочитать о том, каким образом планируется применять «имунные паспорта» на практике.

Тэги: общество, здоровье, эпидемия, туризм, карантин, Всемирная организация здравоохранения, новости Украины, коронавирус

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