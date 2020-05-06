Зеленский отказался ехать к Лукашенко на День Победы

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Минск на День Победы. Его приглашал белорусский лидер Александр Лукашенко.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на приглашение белорусского лидера Александра Лукашенко приехать 9 мая, на День Победы, в Минск. В городе пройдет парад Победы.

Об отказе РБК-Украина сообщили в Офисе главы государства.

Там подчеркнули, что «на время карантина в Украине зарубежные визиты Владимира Зеленского не запланированы».

Уточняется, что «президент не рассматривает поездки в Минск на 9 мая».

Накануне Александр Лукашенко пригласил лидеров стран бывшего СССР в Минск на парад Победы.

Он говорил: «Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар».

В тему 20 апреля 2020 года сообщалось, что Лукашенко не испугался и пришел в храм без маски.

28 марта 2020 года стало известно, что Лукашенко назвал «лучшее» противовирусное средство.