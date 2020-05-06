Зеленский отказался ехать к Лукашенко на День Победы

Главное: Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Минск на День Победы. Его приглашал белорусский лидер Александр Лукашенко.
Детали: Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на приглашение белорусского лидера Александра Лукашенко приехать 9 мая, на День Победы, в Минск. В городе пройдет парад Победы.
Об отказе РБК-Украина сообщили в Офисе главы государства.
Там подчеркнули, что «на время карантина в Украине зарубежные визиты Владимира Зеленского не запланированы».
Уточняется, что «президент не рассматривает поездки в Минск на 9 мая».
Накануне Александр Лукашенко пригласил лидеров стран бывшего СССР в Минск на парад Победы.
Он говорил: «Правильно было бы собраться в Минске. Это республика, которая была стерта с лица земли, которая первая приняла удар».
В тему 20 апреля 2020 года сообщалось, что Лукашенко не испугался и пришел в храм без маски.
28 марта 2020 года стало известно, что Лукашенко назвал «лучшее» противовирусное средство.