Гастарбайтеры смогут улететь из Украины, несмотря на запрет авиаперелетов

Главное: Украинцы, имеющие официальное трудоустройство в других странах, смогут покидать пределы нашей страны самолетами авиакомпании МАУ, 25% которой принадлежат Игорю Коломойскому, несмотря на запрет, существующий на авиаперевозки. При этом у них должна также быть медицинская страховка.

Детали: Украинцы, у которых есть трудовая виза, официальное трудоустройство на срок от 3 месяцев и медицинская страховка смогут отправиться на работу за границу рейсами МАУ. Как сообщили в пресс-службе авиакомпании благодаря благодаря тесному сотрудничеству авиакомпании с Министерством иностранных дел и Офисом вице-премьер министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, «наработан четкий и прозрачный механизм перевозки граждан Украины за границу».

«К перевозке принимаются только официально трудоустроены граждане, выезд которых за границу не является эпидемиологическим риском», — добавили в МАУ.

Отметим, что компания, 25% акций которой принадлежат известному бизнесмену Игорю Коломойскому, уже выполнила рейсы в Хельсинки, Лондон и Франкфурт. Также она получила заказ на осуществление чартерных перевозок в Германию, Великобританию, Финляндию, Швецию, Польшу.

В тему: Сегодня, 6 мая 2020 года, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что рассчитывать на международные авиаперелеты украинцам не стоит ранее сентября.