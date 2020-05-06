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Митрополит Антоний рассказал о главном подвиге великомученика Георгия Победоносца

Митрополит Антоний рассказал о главном подвиге великомученика Георгия Победоносца

Главное: Святой великомученик Георгий Победоносец — это пример мужества для христиан. Будучи христианским святым, он почитается мусульманами.

Детали: Главнейший подвиг святого великомученика Георгия — это, прежде всего, подвиг его веры.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии порталу «Православная жизнь».

«Будучи высокопоставленным в то время человеком, Георгий не побоялся признаться в том, что он — христианин. Святой презрел блага этого мира, ставя превыше всего единственное вечное благо — жизнь в Боге, и потому твердо ступил на путь мученика. Святой страдалец за Христа хорошо помнил слова, сказанные Его Божественным Учителем: „Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее“ (Лк. 17:31). Именно поэтому, вспоминая память святых мучеников, мы прославляем главным образом их решительность и готовность даже к самопожертвованию ради любви к Богу», — отметил митрополит Антоний.

Он рассказал, что верующие начали праздновать памяти великомученика Георгия со времен раннего христианства.

«В Римской империи (сначала в Сирии, а впоследствии и на всем Востоке) храмы, посвященные этому подвижнику веры, стали появляться еще в IV веке, и это при том, что сам Георгий пострадал в 303 или 304 году. Об этом же говорит и тот факт, что жития великомученика, а также первые его изображения также датируются довольно ранним временем — V веком», — сообщил владыка.

Митрополит Антоний рассказал, что память святого почитается во многих странах и даже мусульманами.

«Преимущественно святой Георгий Победоносец, будучи при жизни военачальником, считается покровителем воинов. Кроме того, в Греции, а впоследствии — и в Сербии, Болгарии и на Руси святой стал почитаться как покровитель земледельцев и скотоводов, что связано, прежде всего, с самим именем святого — Георгий (от греческого „земледелец“). В Грузинской Церкви (европейское название Грузии Georgia, между прочим, происходит от имени святого Георгия Победоносца, чья память особо почитается в тех краях) традиционно святой Георгий считается покровителем охотников. Кроме того, весьма интересен и тот факт, что Георгий, будучи христианским святым, особо почитается мусульманами Африки и Ближнего Востока», — подчеркнул владыка.

В тоже время он напомнил, что «святой Георгий — это только угодник Божий, и мы должны обращаться к нему с молитвой не как к источнику просимых нами благ, а лишь как к одному из многочисленного сонма ходатаев за нас пред единым Подателем всех благ — Богом».

«Святой великомученик Георгий Победоносец — это подлинный пример мужества для многих поколений. Но мы должны помнить об источнике подобного мужества. Святой был храбр и мужествен не сам по себе, но в силу своей веры во Христа. Ведь только вера в Бога и ничто иное дает человеку силы идти против течения, дает возможность не увязнуть в тине мирской жизни, хоть при этом последнее даже и может быть оправдано человеком как желание «быть как все», — отметил архиерей.

Он рассказал, что значит святость.

«Святость — это как раз и есть признак „особенности“, „отделенности“, потому что и само слово „святой“ изначально переводится с древнееврейского как „отделенный“. Святой — это тот, кто не плывет по течению, но старается противостоять страстям и увлечениям мира сего. А потому, чтобы стать храбрым, нужно иметь стремление к святости, ведь только последнее может настроить душу человека таким образом, что в его сердце будет жить только один страх — страх оказаться недостойным любви Божией», — заключил митрополит Антоний.

В тему: Вчера митрополит Антоний объяснил, что означает призыв «уподобиться Богу».

Тэги: общество, православие, святой, новости православия, УПЦ, новости Украины

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