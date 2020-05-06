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УПЦ совместно с медиками дали рекомендации по восстановлению после COVID-19

УПЦ совместно с медиками дали рекомендации по восстановлению после COVID-19

Главное: Есть два наиболее важных типа реабилитации. Тяжелая форма СOVID-19 может увеличить вероятность возникновения инсультов и инфарктов.

Детали: Людям, которых выписали из больницы после лечения от COVID-19 нужно пройти реабилитацию.

Как сообщает Центр информации УПЦ, Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по вопросам здравоохранения и пастырской опеки медицинских учреждений подготовил рекомендации по восстановлению после выздоровления заразившихся COVID-19. Данные рекомендации, которые подготовили с учетом советов ученых и медиков, опубликовали на сайте Львовской епархии.

В Синодальном отделе по вопросам здравоохранения объяснили важность восстановительной терапии. Отмечается, что медики заняты спасением жизней людей, а потому не имеют возможности уделить много внимания восстановлению здоровья людей, перенесших СOVID-19 в тяжелой форме.

В отделе объяснили, что есть два наиболее важных типа реабилитации: первый — это пульмонологическая реабилитация, то есть восстановление жизненного объема легких, которое достигается с помощью дыхательной гимнастики, физиотерапевтических процедур и отдыха.

Второй тип — это неврологическая реабилитация.

«Медики при лечении больных пришли к выводу, что вирус является нейротоксичным, то есть он способен проникать в нервные ткани и вызвать нейроинфломацию (воспаление). Поэтому у пациентов могут проявляться такие симптомы, как спутанность сознания, головная боль и многие другие», — рассказали в Синодальном отделе по вопросам здравоохранения.

Механизмы влияния вируса на мозг пока не удалось изучить, но способы борьбы с нейровоспалением уже известны.

Тяжелая форма СOVID-19 может увеличить вероятность возникновения инсультов и инфарктов в течение какого-то времени после выхода из болезни. Также известно, что во время болезни некоторые пациенты погибали от инсульта. Потому способы постинсультной реабилитации вполне применимы для восстановления после коронавируса.

Отмечается, что человек, который получил отрицательный результат теста на коронавирус, может быть инфицированным.

«Возможно, что отрицательный тест на СOVID-19 реально не означает, что человек больше не является инфицированным. Как мы знаем из выводов специалистов из Китая и Кореи, о чем говорят и в Европе, после того, как проявление болезни прекратилось, человеку требуется длительное время, чтобы преодолеть вирус. По словам медиков, этот период составляет примерно 10-14 суток.

Мы слышим о множестве случаев повторного инфицирования вирусом людей, которые выздоровели. Но вероятно, это, якобы повторное заражение вызвано снижением иммунитета или, как выражаются китайские медики, „низкоуровневой поддержкой вируса в организме“.

Именно в Китае и в Корее сначала говорили о проведении первого теста на вирус через 72 часа после исчезновения последних симптомов заболевания, затем — второго теста через 72 часа. Пациентов с двумя отрицательными ответами на тест выписывали из больницы. Однако по данным медиков 14% таких пациентов опять болеют. [...] В Китае и в Корее введено правило третьего теста, чтобы завершить отслеживания вирусной нагрузки», — отметили в УПЦ.

Подчеркивается необходимость самоизоляции после лечения от СOVID-19.

«В нашей стране и многих других третья тестовая проверка не проводится из-за отсутствия тестовых систем. Но это необходимо делать, чтобы быть уверенным, что вируса больше нет и только после этого можно выходить из изоляции. Если мы не делаем третьего теста, то человек, перенесший СOVID-19, 14 суток должен находиться на самоизоляции, а это дает дополнительную возможность пройти реабилитацию и восстановительную терапию, а также избежать возможной репликации вируса на пике ослабление организма», — сказано в сообщении.

В УПЦ рассказали о восстановительном периоде и самоизоляции после болезни для священнослужителей и монахов.

«Они сразу же после выхода из болезни включаются в напряженную работу и в богослужебный процесс, связанный с прямыми контактами с людьми, что может вызвать ослабление организма и повторное заболевание.

Значимым аргументом в пользу восстановительной терапии является то, что люди, которые перенесли заболевание СOVID-19 в особо тяжелой форме, или находятся в определенной группе риска, могут стать инвалидами в области дыхательных путей, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, возможно других систем организма, ведь последствия коронавирусной инфекции еще не изучены, а нам необходимо сохранить свое здоровье и полноценную жизнь», — отметили в отделе.

В тему: 21 апреля 2020 года в УПЦ призвали верующих не бояться делать тест на коронавирус.

Тэги: общество, православие, новости православия, УПЦ, новости Украины, коронавирус

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