Американские экономисты рассказали, как пандемия «испанки» привела к власти Гитлера

Главное: Исследователи Федерального банка Нью-Йорка проанализировали экономические, демографические и политические факторы, на которые оказала влияние эпидемия испанского гриппа в десятых годах прошлого столетия. Они пришли к выводу, что последовавший за ней рост антисемитских настроений, а также падение уровня жизни молодежи, привели к тому, что спустя десятилетие к власти в Германии пришел Адольф Гитлер.

Детали: Пандемия испанского гриппа могла способствовать приходу Национал-социалистической немецкой рабочей партии, создателем и лидером которой был Адольф Гитлер, к власти в Германии. Специалисты Федерального резервного банка Нью-Йорка проанализировали данные избирательных комиссий и пришли к выводу, что правые экстремисты набрали большую долю голосов в регионах Германии, где была зафиксирована самая высокая смертность от пандемии гриппа.

Как сообщает Lenta.ru, при этом исследователи учли региональную безработицу, религиозный и этнический состав городов, где проходили выборы, и проанализировали количество голосов, которые отдавалось крайне правым партиям в разных частях страны прежде.

По словам одного из авторов исследования, экономиста Кристиана Бликла, полученные результаты коррелируют с современным всплеском антисемитизма, связанным с пандемией новой коронавирусной инфекции. Так, антидиффамационная лига уже выразила беспокойство в связи с появлением постов в интернете, в которых евреев и Израиль обвиняли в создании и распространении коронавируса, чтобы контролировать население планеты.

Бликл утверждает, что аналогично евреев обвиняли в распространении бубонной чумы еще в XIV веке. Он обнаружил сильную корреляцию между числом смертей от гриппа и большим числом голосов за правые партии «в регионах, где исторически обвиняли меньшинства, а особенно евреев, в появлении чумы в Средневековье».

При этом экономист попросил с осторожностью интерпретировать результаты исследования.

Отметим, что в преамбуле к докладу его авторы указывают на корреляцию, которая существует между пандемией гриппа и расходами на душу населения, которые повлияли на услуги, потребляемые молодежью, что вылилось в голосовании за НСДАП спустя более чем 10 лет. «Мы допускаем, что наши выводы могут быть важны для изучения долгосрочных социальных изменений, вызванных пандемией», — заключают американские ученые.

В тему: В результате поддержки значительной части населения Германии в 1932 году НСДАП удалось попасть в Рейхстаг, после чего 30 января 1933 года Адольф Гитлер стал рейхсканцлером. Впоследствии, так и не сумев получить большинство в парламенте, национал-социалисты лишили власти законно избранный парламент и установили диктатуру.

Испанский грипп, по мнению многих исследователей, стал самой массовой пандемией гриппа и одной из самых катастрофических эпидемий за всю историю человечества. В течение 1918-1920 гг испанкой заразили около 550 млн чел., что на то момент составляло 29,5 % населения Земли. При этом число умерших от «испанки» оценивают от 17 млн до 50 млн человек.

Любопытно, что свое название грипп получил благодаря тому, что о заболевании впервые сообщила Испания, хотя первые больные появились в США. Причиной тому стало то, что военная цензура участвующих в Первой мировой войне стран не допускала сообщений о начавшейся в армии и среди населения эпидемии, а Испания на тот момент сохраняла нейтралитет.