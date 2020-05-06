Погода портится: в Украине похолодает, надолго зарядят дожди

Главное: В Украине ожидается похолодание. Пойдут дожди.

Детали: Вплоть до выходных, 9-10 мая, в Украине будет наблюдаться снижение температуры воздуха. Об этом говорят в Гидрометцентре.

При этом, как сообщают синоптики, как минимум до конца недели по стране ожидаются дожди, возможны грозы.

В ближайшие сутки днем по Украине температура будет падать до 11-15 градусов (теплее будет на юго-востоке), а ночью – до плюс 3-6.

В Киеве ожидаются дожди. Днем будет плюс 13-15, а ночью 7-9 тепла.

В тему 5 мая 2020 года синоптики рассказали украинцам о погоде на День Победы.

4 мая 2020 года украинцев предупредили о четырехдневных грозах.