Коронавирус в аннексированном Крыму: ситуация резко ухудшилась

Главное: В аннексированном Крыму выросло число больных коронавирусом. Сообщают о заражении еще 32 людей.

Детали: В аннексированном Россией Крыму быстро растет число больных коронавирусом. Как сообщает в среду, 6 мая, т.н. «глава» полуострова Сергей Аксенов, всего за сутки заразились еще 32 человека (24 из них – медики и пациенты больницы в Алуште). Общее число больных выросло до 160 человек.

Зараза забрала на полуострове уже три жизни, две из них – в Севастополе (там, по последним данным, заразились 98 людей).

Российская администрация Крыма признала, что «ситуация прогрессирует».

Добавим, что режим «всеобщей самоизоляции населения» из-за коронавируса в Крыму (в том числе и в Севастополе) был продлен до 11 мая. В Севастополе дополнительно для передвижения по городу была введена пропускная система. Улицы городов полуострова патрулируют полиция и бойцы Росгвардии.

Российская администрация полуострова также ранее сообщала: «С 1 мая все прибывающие в Крым, не имеющие собственности, жилых помещений и регистрации в Крыму, отправляются на обсервацию на две недели».

В тему 4 мая 2020 года стало известно, что коронавирусом в Крыму заразились участники церковного хора и медик.

29 апреля 2020 года сообщалось, что коронавирусом в Крыму массово заражаются медики.