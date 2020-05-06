Стало известно, когда украинцы увидят опасную «цветочную Луну»

Главное: В четверг, 7 мая, украинцы увидят «цветочную Луну». Она взойдет в 20-30 по киевскому времени.

Детали: Уже в четверг, 7 мая, жители Украины смогут увидеть уникальную «цветочную Луну». Ее восход ожидается в 20-30 по киевскому времени, передает РБК-Украины.

Сообщается, что расстояние между Луной и Землей будет минимальным, а спутник нашей планеты будет освещать Солнце.

При этом полнолуние наступит уже в 13-46.

Если не найдет туч, Луну можно будет хорошо увидеть с территории Украины завтра вечером.

Однако сообщается, что в этот день «увеличивается кровоточивость ран, хронические заболевания и душевные расстройства могут обостриться».

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