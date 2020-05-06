Германия отказалась от идеи принудительной вакцинации от коронавируса

Главное: В Германии не будет принудительной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили власти страны.

Детали: Глава Минздрава Германии Йенс Шпан пообещал, что принудительной вакцинации от коронавируса среди населения проводиться не будет. Об этом чиновник заявил в обращении к немцам, которое сделал в среду, 6 мая.

Он заявил: «Принуждения не будет».

По его словам, «есть широкая готовность добровольно сделать прививки».

Интересно, что в Германии с весны была введена принудительная вакцинация от кори для всех детей, которые идут в ясли и школы.

В тему: 5 мая 2020 года мы сообщали о том, что немцы выступили против принудительной вакцинации.

5 мая 2020 года также сообщалось, что ученые научились уничтожать коронавирус с помощью ГМО-мышей.

4 мая 2020 года стало известно, что ученые с помощью самого мощного в мире микроскопа показали процесс размножения коронавируса.