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Провели газ и воду – разрушили украинское село: что пишут об СССР в школьных учебниках

Провели газ и воду – разрушили украинское село: что пишут об СССР в школьных учебниках

Главное: Украинский учебник написал об уничтожении сел в советское время. Разрушили их, по мнению авторов, газификация и водопровод.

Детали: Газификация и водопровод разрушили украинское село в советское время. Об этом сегодня пишут в учебниках истории для школьников.

Отрывком подобного бреда поделился у себя в «Фейсбуке» главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина.

В частности, в одном из учебников говорится следующее: «Разрушительных изменений во внешнем виде украинские села претерпели во времена коммунистического режима, когда власть пыталась «стереть границу между городом и селом».

Детям сообщают: «В украинских селах были разрушены тысячи церквей, появились клубы, многоэтажные жилые дома городского типа, централизованное газоснабжение и водопровод. Однако такие меры лишь привели к массовому переезду крестьян в города, где условия жизни и работы были лучше. В 1970-1980-е годах с карты Украины исчезли тысячи деревень».

Историки резюмируют: «Экономические неурядицы 1990-2000-х годов не прибавили жизненных сил украинской деревне».

Украинский учебник

В тему 30 апреля 2020 года сообщалось, что учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС.

9 апреля 2020 года появился материал о том, какую историю Украины преподают на онлайн-уроках во время карантина.

Тэги: общество, СССР, история, село, курьезы, новости Украины

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