Коронавирус в Бразилии обновил жуткий рекорд смертности

Главное: В Бразилии установлен новый рекорд смертности от коронавируса. Всего за сутки скончались шестьсот людей.

Детали: Всего за одни сутки в Бразилии от коронавируса умерли шестьсот людей. Об этом в среду, 6 мая, сообщают власти страны.

Это новый рекорд смертности от заразы. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в начале месяца, когда за сутки умерли 474 человека.

Всего коронавирус в Бразилии унес уже 7 921 жизней. Заболели почти 115 тысяч человек (за последние сутки – 6 935 людей).

В тему 9 апреля 2020 года сообщалось, что жертвой коронавируса в Бразилии стал младенец.

18 марта 2020 года стало известно, есть ли коронавирус у президента Бразилии.