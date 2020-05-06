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Цены на нефть продолжают резво повышаться

Цены на нефть продолжают резво повышаться

Главное: Цены на нефть продолжают подниматься. Подорожали марки Brent и WTI.

Детали: После ограничения добычи нефти с 1 мая цены на «черное золото» продолжают стабильно повышаться.

Рост был зафиксирован минувшей ночью на биржевых торгах.

Так, июльские фьючерсы марки Brent поднялись почти на 18% до 32,06 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы марки WTI подскочили в цене еще сильнее – более чем на 24% – до 25,34 доллара за баррель.

В тему 5 мая 2020 года цены на нефть вновь рванули вверх.

21 апреля 2020 года нефть WTI на бирже «раздавали» с доплатой.

Тэги: мир, экономика, нефть, финансы, цены

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