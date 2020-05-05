Ученые научились уничтожать коронавирус с помощью ГМО-мышей

Главное: Ученые синтезировали экспериментальное моноклональное антитело, которое способно победить новую коронавирусную инфекцию. Для его разработки использовались генетически модифицированные мыши.

Детали: Ученые из Утрехтского университета (Нидерланды) синтезировали экспериментальное моноклональное антитело, способное уничтожить коронавирус.

Как передает «Лента» со ссылкой на Nature Communications, новые антитела, для получения которых которых использовались генетически модифицированные мыши, получили название 47D11 и по своему действию похожи на те, которые выделяют иммунные клетки организма человека.

Сообщается, что во время экспериментов 47D11 уничтожало не только вирус SARS-CoV-2, но и родственный ему SARS-CoV, который вызывает острый респираторный синдром. В частности, оно нацеливается на белковые шипы, придающие новому вирусу форму короны и позволяющие ему проникать в клетки человека.

По словам авторов открытия, применять это антитело в медицине пока нельзя, но в будущем оно может помочь предотвратить заражение и лечить инфицированных коронавирусом.

В тему: 22 апреля 2020 года мы писали, что оксфордские ученые испытают вакцину от коронавируса на людях.

А 15 апреля 2020 года сообщалось, что у летучих мышей нашли совершенно новый тип коронавируса.