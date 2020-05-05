Украинцам хотят существенно повысить тарифы на электроэнергию

Главное: НКРЭКУ предлагает существенно повысить тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей. У регулятора подсчитали, что отмена льготных 100 кВт⋅ч позволит «выкачать» из карманов украинцев дополнительно 12 млрд гривен в год.

Детали: Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт⋅ч.

Как передает «ЕП», об этом во время заседания заседания комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг заявил член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко.

По его словам, отмена льготного тарифа повысит цену на кВт⋅ч с 0,9 до 1,68 грн. и дополнительно принесет 12 млрд. гривен в год.

Кроме того, регулятор предлагает в течении 2-5 лет уравнять цены на электроэнергию для населения с ценами, установленными для промышленных потребителей.

По оценке НКРЭКУ, такой «маневр» позволит дополнительно «выкачивать» из карманов бытовых потребителей более 38 млрд грн. в год.

В тему: 20 февраля 2020 года мы писали, что в Украине грядет очередной рост тарифов.

А 29 апреля 2020 года сообщалось, что под руководством скандально известного топ-менеджера российской компании, НКРЭКУ ввела в Украине РАБ-тарифы.