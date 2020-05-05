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Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 5 мая 2020

Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 5 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 5 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 3 610 006, смертей ‒ 252 346, а выздоровлений ‒ 1 176 338. В Украине же выявлено 12 697 инфицированных, зарегистрировано 316 смертей и 1 875 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 181 885 (смертей ‒ 69 079), Испании ‒ 218 011 (25 428), Италии ‒ 211 938 (29 079), Великобритании ‒ 191 832 (28 809), Франции ‒ 169 583 (25 204), Германии ‒ 166 304 (6 993), России ‒ 155 370 (1 451), Турции ‒ 127 659 (3 461), Бразилии ‒ 108 620 (7 367), Иране ‒ 99 970 (6 340), Китае ‒ 83 966 (4 637), Канаде ‒ 61 957 (4 003), Бельгии ‒ 50 509 (8 016), Перу ‒ 47 372 (1 344), Индии ‒ 46 476 (1 571) и Нидерландах ‒ 41 285 (5 184).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 4 мая 2020 года мы писали, что участники НАТО провели тайную встречу перед лицом второй волны эпидемии коронавируса

А 3 мая 2020 года сообщалось, что во Франции решили продлить тотальный карантин.

Тэги: США, Германия, Индия, Украина, Китай, жертвы, общество, Великобритания, Иран, Россия, здоровье, эпидемия, мир, Турция, Италия, Бразилия, Франция, Испания, Бельгия, заражение, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19, статистика коронавируса

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