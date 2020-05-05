Криклий превратил государственную «Укрзализныцю» в частный пансион, – СМИ

«Министр инфраструктуры Владислав Криклий превращает „Укрзализныцю“ в кормушку для фавориток и сбитых летчиков», — об этом идет речь в материале From-ua «О чем молчит Криклий: роковые женщины юного министра инфраструктуры».

Как сообщает «Антикор», по данным издания, «под руководством Владислава Криклия менее чем за год Министерство инфраструктуры превратилось в кормушку для фавориток и сбитых летчиков. При этом показатели отрасли стремительно ухудшаются, а счет убытков для экономики страны уже идет на миллиарды».

В частности, автор материала напоминает о серии скандальных кадровых назначений, сделанных министром. «Так, на ответственную должность в „Киев-Днепровском межотраслевом предприятии промышленного железнодорожного транспорта“ была назначена 24-летняя Валерия Шкаброва, бывшая секретарь, которой сразу же предложили оклад свыше 160 тысяч гривен в месяц. Не менее резонансным было назначение замминистром инфраструктуры 37-летней Александры Клитиной, правда, после появления в сети записи разговора депутатов о пикантных подробностях ее назначения, она была уволена», — говорится в материале.

«Впрочем, менее чем через месяц, 18 декабря 2019 года транспортную сферу сотряс новый скандал — членом наблюдательного совета государственного акционерного общества „Украинская железная дорога“ был назначен одиозный экс-политик Сергей Лещенко, ранее уличенный в приобретении роскошной недвижимости, не соответствующей скромным доходам народного депутата. Н теперь, с легкой руки Криклия, государство платит скандальному нардепу астрономические суммы — 588 тыс. грн. в месяц», — пишет «Антикор».

Автор также отмечает, что пока приближенные к министру люди получают астрономические зарплаты, в транспортной отрасли продолжают нарастать серьезные проблемы.

«По словам и.о. председателя правления госкомпании Желько Марчека, „Укрзализныця“ сокращает дополнительные выплаты всем работникам, и ожидает чистые убытки за первые полгода 2020-го года на 6-10 миллиардов гривен. Таких результатов в УЗ не было с 2015 года», — сообщается в материале.

Как напоминает издание, «ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян назвал существенными недостатками в работе министра инфраструктуры сомнительную кадровую политику и масштабную коррупцию в „Укрзализныце“, а также посоветовал руководству Мининфраструктуры и „Укрзализныци“ поискать финансовый ресурс не поднятием тарифов на грузовые перевозки, а сосредоточиться на преодолении коррупции, потери от которой составляют 15-20 млрд грн в год».

«В свою очередь экс-министр транспорта и связи Евгений Червоненко считает, что действия министра инфраструктуры Владислава Криклия направлены только на личное обогащение, а его инициативы приведут к росту коррупции и развалу „Укрзализныци“», — заключает «Антикор».