Илон Маск стал отцом шестого ребенка. И задумался о съемках первого фильма в космосе

Главное: Американский миллиардер Илон Маск стал отцом в шестой раз. По данным СМИ, он при поддержке NASA также планирует снять первый в истории фильм в космосе. Ожидается, что главную роль в блокбастере сыграет Том Круз.

Детали: Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск стал отцом в шестой раз. Об этом он сообщил в Twitter. Сначала, отвечая на вопрос представителя официального клуба владельцев автомобилей Tesla из Остина, о том, есть ли какие-то новости о ребенке, он написал: «Через несколько часов».

Спустя несколько часов Маск лаконично добавил, что у мамы с малышом все хорошо.

Позже на одной из страниц, посвященной Tesla в Twitter, появилось фото бизнесмена с младенцем на руках в футболке с надписью «Захвати Марс». В связи с этим подпись к твиту гласит:

«- Па-па... почему вы решили назвать меня X Æ A-12 L̷̢̨̧̝͙̙̬̳̣͍͓͐̈́͋ǔ̶̙̥̰͔̗̱̐̑̊̒̿̊̀̈́͠d̵͇͎̤͎̜̟̬̤̓̽͑͠i̶͈̬͉͉͒̃͊̓͛̏̕͠c̷̭̥̘̞͎̣̲̳͂́̈́̓̉̍̌͂̓̏͝r̵̟̯͉̭̟̘͈̹̮̖̈͋̊̌̄̄̐̒̃̔̍ơ̵͚͑́́̉u̶͖̟̱͕͊̔̄̓ş̶͕̞̬̳͌̑͂͛͆ͅ ̶̨̥̤͈͋̏̽̇͗̂̓͝͝?

— Потому что... мы должны захватить Марс, сын!

— Ок, па-па».

По данным СМИ, матерью ребенка является канадская певица Клэр Буше, выступающая под псевдонимом Граймс. Это ее первенец. При этом у Маска уже есть пять детей от бывшей жены Джастин Маск.

В то же время, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на американские СМИ, космическая компания SpaceX, принадлежащая Маску, решила снять первый в мире боевик в космосе с знаменитым голливудским актером Томом Крузом в главной роли. Ожидается, что к его созданию также привлекут специалистов NASA.

При этом, как утверждают источники, речь идет не об очередной серии кинофраншизы «Миссия невыполнима», а об отдельном проекте, который на данный момент находится на ранней стадии разработки. Пока что у него нет даже студии.

В тему: 30 января 2020 года Илон Маск выпустил песню в жанре электронной танцевальной музыки. Он заявил, что сам придумал текст песни и спел ее.