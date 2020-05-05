В Хмельницком священник УПЦ не нарушал карантин – Суд

Главное: Судьи в Хмельницком приняли решение в пользу священника УПЦ, невиновность которого подтвердили видеозаписи с камеры наблюдения храма.

Детали: Судебное разбирательство по делу настоятеля Свято-Успенского храма УПЦ в Хмельницком горрайонном суде Хмельницкой области завершилось в пользу священнослужителя. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на интернет-издание TV 7+.

5 апреля на настоятеля Свято-Успенского храма в микрорайоне Ружичная Хмельницкого сотрудники правоохранительных органов составили протокол, согласно которому в храме во время богослужения якобы находилось более 10 человек.

Однако суд определил, что нет достаточных доказательств нарушения карантина клириком УПЦ.

Сам священнослужитель сообщил, что он действительно совершал богослужение, однако оно проходило с соблюдением всех требований карантина, а в помещении во время службы было не более 10 человек. Еще несколько прихожан находилось во дворе храма, для них богослужение транслировали при помощи громкоговорителя.

Слова настоятеля храма сам клирик и его адвокат подтвердили при помощи записи с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что у храма стоят четверо верующих. Расстояние между ними соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, что доказывает — правила пребывания людей в общественных местах не нарушены.

В тему: 28 апреля 2020 года в Церкви издали распоряжение об ответственности за нарушение карантина.