Предприятия Донецкой области заплатили 267 млн гривен компенсации за вред окружающей среде

Порядка 267 миллионов гривен компенсации за загрязнение окружающей среды заплатили предприятия Донецкой области с начала 2020 года. Как сообщает «ОстроВ», об этом на своей странице в Фейсбук сообщает Главное управление Государственной налоговой службы (ГУ ГНС) в Донецкой области.

Как сообщается, крупнейшими плательщиками экологического налога в Донецкой области является ДТЭК «Востокэнерго», ПАО «Донбассэнерго», ОАО «Центрэнерго», ЧАО «ММК им. Ильича» и ЧАО «МК» Азовсталь«.

Согласно распределению средств, на восстановление окружающей среды местные бюджеты в январе-апреле 2020 года получили 110,9 млн гривен от уплаты экологического налога, в то время как в государственный бюджет было направлено 156,1 млн гривен.

Как прокомментировала «ОстроВу» руководитель ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, начиная с мая текущего года, ситуация с распределением экосредств по разным бюджетам будет несколько иная.

«Так, если раньше экологические средства распределялись 45% — в общий фонд госбюджета, 30% — в спецфонд областного бюджета, 25% — в спецфонд местного бюджета, то сейчас госбюджет получит только 20%, спецфонд местного бюджета, как и раньше — 25%, а областной бюджет — уже 55%, что значительно улучшит состояние окружающей среды Донетчины», — отметила Ирина Долозина.

По словам Ирины Долозиной, средства от экологического налога в регионе в первую очередь направляют на предупреждение экологических проблем — возобновление природных ресурсов и компенсацию вредного влияния от предприятий.