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Спазмы, потеря зрения и мигрени: Индия поставила в Украину сомнительные «таблетки от коронавируса»

Спазмы, потеря зрения и мигрени: Индия поставила в Украину сомнительные «таблетки от коронавируса»

Главное: В Украину из Индии прибыла гуманитарная помощь в виде 30 тыс. таблеток с гидроксихлорохином, которые, по некоторым данным, помогают в лечении коронавирусной болезни COVID-19. При этом специалисты из Швеции и США признали опасность препаратов на основе хлорохина из-за тяжелых побочных эффектов.

Детали: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба официально получил от посла Республики Индия Партха Сатпатхи партию препарата с гидроксихлорохином, которую правительство Индии передало Украине в качестве гуманитарной помощи для борьбы с пандемией коронавируса. Как сообщает пресс-служба МИД Украины, торжественная церемония состоялась во вторник, 5 мая.

Дальнейшее распределение партии из 30 тыс. таблеток среди украинских медицинских учреждений и контроль их применения будет осуществлять Министерство здравоохранения Украины.

«Это настоящий жест дружбы со стороны индийского народа и правительства Индии», — заявил в этой связи Кулеба.

Кроме того, в составе индийской гуманитарной помощи в Украину прибыла также партия вакцин от тифа, менингита, холеры и малярии, предназначенные для украинского миротворческого контингента в Конго.

В тему: В начале апреля 2020 года шведские больницы прекратили применять противомалярийный препарат хлорохин, на основе которого создан гидроксихлорохин, из-за его побочных действий. Соответствующее решение было принято после того, как несколько пациентов пожаловались на спазмы, частичную потерю зрения и мигрени. Отмечалось также, что у некоторых людей прием таблеток хлорохина может вызвать проблемы с сердцебиением вплоть до сердечного приступа.

По данным американских ученых, сделавших анализ 368 медицинских карт людей, которые умерших от коронавируса, 28% из них принимали гидроксихлорохин. Еще 22% — гидроксихлорохин с азитромицином. При этом количество жертв среди людей, подвергавшихся иным формам лечения составило лишь 11%.

Отметим, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, убедительных доказательств того, что препараты на основе хлорохина помогают в лечении коронавируса, до сих пор нет. Однако и об их вреде официально ничего не известно.

Между тем, 2 апреля 2020 года Министерство здравоохранения Украины утвердило протокол лечения коронавируса хлорохином.

Тэги: Индия, здоровье, эпидемия, таблетка, гуманитарная помощь, новости Украины, коронавирус

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