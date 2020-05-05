Депутаты неотложно озаботились внебрачными детьми чиновников

Главное: В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, защищающий чиновников от необходимости указания в своих декларациях детей, которые с ними не проживают. По мнению руководителя «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина, главной целью проекта является «нежелание кого-то из авторов засветить в декларации внебрачных детей».

Детали: Группа народных депутатов внесла на рассмотрение парламента законопроект, нацеленный на избавление чиновников от обязанности указывать в декларациях своих детей от других браков. Как указывается на официальной странице проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно определения субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства», его инициаторами выступили 28 нардепов во главе с заместителем председателя Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Главной целью проекта указывается «повышение прозрачности деятельности органов управления государственных банков, государственных предприятий, государственных организаций, имеющих целью получение прибыли, хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50 процентов долей принадлежат государству».

Также проект Закона направлен на уточнение круга лиц, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства.

При этом в документе указывается, что он, помимо прочего, призван решить проблему необходимости «отнесения к членам семьи субъекта декларирования несовершеннолетних детей, которые совместно не проживают вместе с субъектом декларирования». «Учитывая то, что высокий процент такого факта непроживания связан именно с расторжении брака между супругами и, как результат, практической невозможностью получить своевременные и достоверные сведения, необходимые для заполнения декларации, предлагается распространить обязанность декларирования сведений о несовершеннолетних детей только в случае, когда они совместно проживают, связаны общим бытом, имеют взаимные права и обязанности с субъектом декларирования», — сказано в записке.

Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на руководителя «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина, главной целью проекта является «нежелание кого-то из авторов засветить в декларации внебрачных детей». При этом, по словам Шабунина, соответствующую норму «спрятали среди других изменений, которые не являются столь неотложными, чтобы во время эпидемии их вносить в повестку дня ВР» и теперь ее «начали пихать в повестку дня внеочередной сессии».

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Слово «е-декларация» вошло в список слов-открытий 2016 года, по версии онлайн-словаря «Мыслово».

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