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Стали известны подробности нападения активистов ПЦУ на верующих УПЦ на Буковине

Стали известны подробности нападения активистов ПЦУ на верующих УПЦ на Буковине

Главное: Храм УПЦ в селе Задубровка уже более года подвергается нападениям активистов ПЦУ. В результате попытки захвата, которая произошла ночью, пострадали верующие УПЦ.

Детали: В Черновицкой области в селе Задубровка ночью активисты ПЦУ попытались захватить храм Архистратига Божьего Михаила Украинской Православной Церкви, троих человек доставили в больницу.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил священник Виталий Дуров в эфире NEWSONE, комментируя подробности нападения на верующих при попытке захвата храма.

«Сейчас идет следствие, поэтому мы не можем раскрыть все данные о тех людях. Могу вам рассказать, что именно произошло, и насколько это было по-христиански», — подчеркнул он.

По его словам, храм Архистратига Божьего Михаила уже более года подвергается нападениям активистов ПЦУ. На момент нападения на территории находилось около 10 мужчин и женщин.

«Верующие УПЦ уже более года круглосуточно там дежурят. Вчера умер настоятель этого храма. Противники решили воспользоваться этим шансом и, несмотря на моральные ценности, около 22:00 собрались в несколько групп и начали спецоперацию — одновременно одна группа спилила дерево в село Задубровка, перегородив, таким образом, дорогу, другие люди сделали так, что во всем селе пропало электричество, в том числе и в церкви. У них была с собой болгарка, генератор, ломики. Они срезали замки и ворвались во двор церкви. Их было около 40 человек в балаклавах. Там мы заметили некоторых журналистов. Они начали отбивать людей возле церкви и попробовали спилить болгаркой замки в церкви», — рассказал священник.

Кроме того, он отметил, что к месту происшествия вовремя прибыли полицейские и «вмешался сам Бог — у них то болгарка сломалась, то трактор заглох».

«Трех людей доставили в больницу. Один из них в тяжелом состоянии — ночью он перенес операцию на глазу. Самое главное, так называемый священник ПЦУ собственноручно перекрывал другой подъезд к селу, не пропуская даже скорую», — сообщил иерей Виталий Дуров.

По его словам, представители ПЦУ хотят отобрать храм УПЦ любым возможным способом.

«Оппоненты хотят просто отобрать храм и не факт, что они будут там молиться. Им просто нужно, чтобы не молились мы», — заключил иерей.

В тему: Сегодня митрополит Антоний призвал власть найти виновных в избиении верующих УПЦ на Буковине.

Тэги: общество, православие, Буковина, новости православия, УПЦ, новости Украины

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