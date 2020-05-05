Главные новости за 5 мая 2020 года

- За время карантина в Украине остались без работы около 156 тысяч человек. По данным Госслужбы занятости, в целом по сравнению с прошлым годом, количество безработных увеличилось без малого на 50%. При этом количество вакансий сократилось еще больше.

- В аннексированном Крыму сообщают о новой жертве коронавируса. Число больных быстро растет.

- Минувшей ночью в Днепре сожгли магазин. Никто не пострадал.

- В Чернигове обмелела река Десна. Уровень воды упал до 140-летнего минимума.

- В ВОЗ заявили, что первый случай заражения коронавирусом в Европе мог произойти во Франции. Случилось это в декабре прошлого года.

- В российском городе Усинск ко Дню Победы вывесили плакат с изображением нациста. Сделала это мэрия.