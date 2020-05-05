Главное: В ВОЗ заявили, что первый случай заражения коронавирусом в Европе мог произойти во Франции. Случилось это в декабре прошлого года.

Детали: Во Всемирной организации здравоохранения сделали громкое заявление по поводу возможного очага коронавируса COVID-19 в Европе.

Как сообщил во вторник, 5 мая, официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, сейчас эксперты «считают возможным, что первые заражения коронавирусом в различных странах мира могли быть еще в декабре 2019 года».

Он добавил, что первый человек, заразившийся COVID-19, мог проживать во Франции.

Чиновник сослался на СМИ, которые писали о том, что в больнице французского города Бобиньи нашли следы коронавируса в анализах пациента, который поступил сюда на лечение 27 декабря.

Кристиан Линдмайер сказал: «Это не вызывает удивления. Это важно, так как с учетом того, что первые пациенты с симптомами заболевания могли быть уже в начале декабря, некоторые инфицированные люди могли совершать путешествия из Уханя в другие страны в это время. Возможно, что еще более ранние случаи будут обнаружены в этих странах».

В тему 5 мая 2020 года сообщалось, что растет число известных спортсменов, выступающих против чипизации, вакцинации и 5G.

4 мая 2020 года стало известно, что ученые с помощью самого мощного в мире микроскопа показали процесс размножения коронавируса.