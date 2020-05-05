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Митрополит Антоний объяснил, что означает призыв «уподобиться Богу»

Митрополит Антоний объяснил, что означает призыв «уподобиться Богу»

Главное: Человек портит жизнь себе и мешает Божьим планам. Он должен «уподобиться Богу», правильно понимая этот призыв. Об этом рассказал митрополит Антоний.

Детали: Каждый христианин должен уподобиться Богом, понимая правильный смысл данной задачи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kp.ua, об этом рассказал управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Все пошло не так со времен первых людей Адама и Евы. Бог создал человека и подарил ему удивительный, прекрасный мир. Соткал из разноцветных, красивых нитей. Жизнь в нем была истинным блаженством. Звери и птицы служили венцу творения, все были довольны и радовались. Природа благоговейно ликовала и торжествовала. Господь постоянно общался со своими детьми, отвечал на вопросы, направлял, помогал. Царила вечная весна души. Гармония и благоденствие.

Но человек решил разрушить Божественную гармонию. Хотя у него было абсолютно все для счастья. Жизнь — блаженство. Создатель — рядом. Но, несмотря на это, он решил ослушаться Бога, нарушить единственный запрет», — рассказал архиерей.

Митрополит Антоний рассказал, почему важно не мешать Богу.

«Сегодня человек продолжает мешать Богу. Господь из любви к нам указал путь спасения, возвращения к блаженству. А мы игнорируем Его слова, отступаем от истины. И стенаем, что несчастливы. Так кто ж в этом виноват? Каждый и виноват в своих бедах. Они все от непослушания Богу.

Человеку кажется, что он сам знает лучше, сделает правильнее, что ему виднее. Бог где-то далеко. Да и не разбирается в технологиях и отношениях, не понимает житейские ситуации, далек от наших проблем. Мы будем решать проблемы сами, уж как-то разберемся. Не маленькие поди. И образование есть, и опыт. А с Господом мы будем на расстоянии. Он так, на всякий экстренный случай», — сказал он.

Владыка Антоний объяснил, почему природа благотворно влияет на человека.

«Таким отношением к Богу, к своему призванию, человек портит жизнь себе и мешает Божьим планам. Призвание человека не менялось с момента его возникновения: уподобиться Богу.

Но только человек превратно понимает смысл данной задачи. Не стать Богом, а уподобиться, стать Божьим. Уподобление — это наполнение. Стать чистым сосудом, который можно наполнить живой водой. Чем чище сосуд от самости, гордыни, тщеславия, прочих страстей, тем больше он наполняется Божественным. А в результате становится частью бесконечной Божественной реки.

Наша душа тоскует по раю, и этой глубинной тоски у нее не отнять никогда. Она ищет отголоски рая на земле. Вот почему многие утешаются на природе, успокаиваются. Природа напоминает о былом блаженстве», — сообщил иерарх УПЦ.

Митрополит Антоний подчеркнул, что «человек может обрести рай на земле, если перестанет мешать Богу, перестанет решать все сам, перестанет считать себя умнее и сильнее Бога. Если мы не будет искать чего-то для счастья, кроме Бога, и будем радоваться Ему как полноте счастья, то рай наступит в нашей жизни. Если же человеку все время будет чего-то недоставать, он никогда не обретет мира и гармонии. Не станет Божьим. Нашедший Бога в каждом цветочном лепестке способен увидеть отблеск райской красоты».

В тему: Сегодня митрополит Антоний призвал власть найти виновных в избиении верующих УПЦ на Буковине.

Тэги: общество, православие, Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ, новости Украины

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