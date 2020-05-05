Цены на нефть вновь рванули вверх

Главное: Цены на нефть снова растут. Марки Brent и WTI подорожали.

Детали: Во вторник, 5 мая, цены на нефть вновь пошли вверх. Об этом свидетельствуют результаты прошедших торгов.

Так, июльские фьючерсы марки Brent выросли почти на 7% до 29,05 доллара за баррель.

При этом июньские фьючерсы на нефть марки WTI подскочили почти на 10% до 22,38 доллара за баррель.

Добавим, что с 1 мая мировые производители «черного золота» договорились существенно снизить объемы добычи.

В тему 30 апреля 2020 года стало известно, что цены на нефть резво пошли вверх после новостей из США.

23 апреля 2020 года цены на нефть резко рванули вверх после аномального обвала накануне.