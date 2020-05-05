За время карантина в Украине резко увеличилось количество безработных

Главное: За время карантина в Украине остались без работы около 156 тыс. человек. По данным Госслужбы занятости, в целом по сравнению с прошлым годом, количество безработных увеличилось без малого на 50%. При этом количество вакансий сократилось еще больше.

Детали: По состоянию на начало мая 2020 года количество зарегистрированных безработных в Украине увеличилось на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает пресс-служба Государственного центра занятости, в Украине на данный момент 456,8 тыс. человек, числящихся без работы, — по состоянию на 4 мая 2019 г их количество составляло 308,3 тыс.

При этом, как отмечается, почти 156 тыс. граждан встали на учет в центрах занятости с начала действия карантина в связи с распространением в стране коронавирусной болезни COVID-19.

Вместе с тем, уменьшилось и количество вакансий — до 53 тыс., что почти на 60% меньше, чем в мае прошлого года.

На данный момент наибольший спрос на работников наблюдается в сфере сельского и лесного хозяйства, торговли и услуг, логистики, здравоохранения и предоставления социальной помощи.

Также есть вакансии для профессионалов и специалистов с опытом работы — бухгалтеров, специалистов, учетчиков, врачей, а также для квалифицированных рабочих — электрогазосварщиков, дорожных рабочих, слесарей-ремонтников, электромонтеров.

В тему: По данным платформы открытых государственных данных Opendatabot, с начала карантина в Украине прекратили работу 277 тысяч физлиц-предпринимателей.