В аннексированном Крыму растет число жертв коронавируса

Главное: В аннексированном Крыму сообщают о новой жертве коронавируса. Число больных быстро растет.

Детали: В аннексированном Россией Крыму от коронавируса COVID-19 скончалась женщина 1950 года рождения – это третья жертва заразы на полуострове.

Как сообщает российская администрация, за минувшие сутки коронавирусом заболели еще семнадцать человек, десять из них – медики из Алушты.

Общее число больных в Крыму возросло до 128 человек. За все время вылечили сорок человек.

Что касается скончавшейся женщины, то она находилась в Сакской районной больнице. Отмечается, что предварительный диагноз был «правосторонняя пневмония», также у нее были сахарный диабет второго типа, ишемическая болезнь сердца, ожирение и гипотоническая болезнь. Больная находилась на аппарате ИВЛ, однако умерла от сердечной недостаточности.

Отдельно считают больных в Севастополе: тут за сутки заболели еще семь человек, а общее число зараженных выросло до 98 людей. Отмечается, что новых больных обнаружили на строительстве военного госпиталя в бухте Омега и на аэродроме Бельбек.

Жертвами болезни в городе стали два человека. Вылечили пятнадцать людей.

Добавим, что режим «всеобщей самоизоляции населения» из-за коронавируса в Крыму (в том числе и в Севастополе) был продлен до 11 мая.

Российская администрация полуострова также сообщала: «С 1 мая все прибывающие в Крым, не имеющие собственности, жилых помещений и регистрации в Крыму, отправляются на обсервацию на две недели».

В Севастополе дополнительно для передвижения по городу была введена пропускная система. Улицы городов полуострова патрулируют полиция и бойцы Росгвардии.

В тему 4 мая 2020 года стало ясно, что коронавирусом в Крыму заразились участники церковного хора и медик.

29 апреля 2020 года сообщалось, что коронавирус в Крыму: массово заражаются медики.