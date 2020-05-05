Юрий Голик: Более 150000 вакансий открыто по Программе Президента «Большая Стройка»

«Укравтодор» приглашает принять участие в реализации масштабной Программы «Большая Стройка», инициированной президентом Владимиром Зеленским. На сайте предприятия можно подать заявку на трудоустройство в любом регионе Украины. Потребность в специалистах дорожной отрасли оценивается примерно в 38 000 человек, а в смежных областях — 120 000. Об этом в Facebook сообщает Юрий Голик.

Такое количество вакансий отражает потребности только на этапе выполнения дорожных работ. В целом же, после завершения ремонта и строительства, новые качественные дороги дадут стимул развитию всей экономики и создадут новые рабочие места в еще большем количестве. Голик ранее уже объяснял , что современная дорожная инфраструктура позволяет инвестициям распределяться по стране равномерно. Импульс для развития получают сельские территории и маленькие города. Развиваются внутренний туризм, сфера придорожного обслуживания и, разумеется, все отрасли бизнеса, зависящие от качественной логистики.

Для реализации дорожной части Программы «Большая Стройка», в рамках которой будет построено и отремонтировано 6500 км дорог, в 2020 году предусмотрено финансирование в пределах 100 млрд гривень. Кроме этого, «Велике Будівництво» включает в себя и масштабное строительство и ремонт объектов социальной инфраструктуры. Во всех регионах Украины будет построено, отремонтировано и реконструировано не менее пятисот школ, детских садов, стадионов и больниц.

Несмотря на продолжающийся карантин, работы на строительных площадках «Большой Стройки» продолжаются с соблюдением санитарных норм и правил социальной дистанции. Кстати, большинство украинцев — 52,2% — высказались за продолжение работ на объектах «Большой Стройки» даже в условиях пандемии коронавируса. Такие данные показал недавний опрос, проведенный КМИС .