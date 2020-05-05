С сегодняшнего дня в Киеве снова можно торговать кофе и шаурмой

Главное: С сегодняшнего дня в Киеве МАФам разрешили торговать едой, чаем и кофе «на вынос». При этом необходимо обеспечить ларьки антисептиками и следить за соблюдением социальной дистанции.

Детали: Власти Киева утвердили требования к продаже еды и чайных и кофейных напитков в МАФах в условиях противоэпидемических ограничений. Соответствующее распоряжение руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Валентина Мондриивского опубликовано на официальном сайте Киевской городской государственной администрации.

В частности, как указывается, продажа еды и напитков должна осуществляться только через специально оборудованное окошко выдачи «на вынос», их употребление на месте запрещено. При этом в МАФах должны быть антисептики, одноразовые салфетки и перчатки для посетителей.

Также владельцы ларьков должны следить за соблюдением масочного режима, социальной дистанции в 1,5 м, ежедневной термометрией персонала, организацией безопасного сбора использованных средств индивидуальной защиты и их утилизации.

При условии соблюдения этих требований продажу можно открывать уже со вторника, 5 мая.

Отметим, что в распоряжении идет речь о стационарных и передвижных временных сооружениях закрытого типа, где приготовление осуществляется внутри без доступа потребителей.

В тему: 4 мая 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о начале смягчения карантина с 11 мая текущего года. С этого дня откроются парки и скверы, салоны красоты, стоматологии и др. При этом послабление не коснется транспорта, фитнес-центров и кинотеатров.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов назвал такой шаг рискованным, особенно для некоторых регионов.