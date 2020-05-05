Стало известно, что произошло после того, как Зеленский «очень жестко» поговорил с Тищенко

Главное: Народный депутат Николай Тищенко имел «жесткий» разговор с президентом Владимиром Зеленским. После чего его оскандалившийся ресторан «Велюр» в центре Киева прекратил работу. По мнению заместителя главы ОПУ Кирилла Тимошенко, это стало примером для других депутатов из фракции «Слуги народа».

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский провел «очень жесткий» разговор с народным депутатом от фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко, чей ресторан «Велюр» на ул. Л. Толстого в Киеве уличили в нарушении карантинных ограничений. Как сообщает «Украинская правда», об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире программы «Свобода слова».

«У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом. Действительно, никому нельзя работать. Я надеюсь, что это будет пример для других народных депутатов: если ты народный депутат — не надо делать из себя какого-то царя или еще кого-то», — заявил Тимошенко, указав на то, что по результатам этого разговора ресторан прекратил работу.

При этом он выразил сомнение в том, что до этого заведение работало полноценно: «Не знаю, работал ли он на самом деле все это время, или один день или два и так далее, но он не работает». «Жесткий разговор вылился в то, что для всей фракции и других это будет примером, что не надо так делать больше», — заключил чиновник.

В тему: 27 апреля 2020 года журналисты Bihus.Info опубликовали результаты недельного наблюдения за рестораном «Велюр» на ул. Льва Толстого в Киеве, который принадлежит нардепу от «Слуги народа» Николаю Тищенко. За это время здесь, невзирая на карантин, побывали народные депутаты Антон Яценко и Александр Кабанов, менеджер корпорации «Метинвест» Виталий Кисель, помощник другого народного депутата Павел Куфтырев, которого связывают с Коломойским, и другие.

Впоследствии он заявил, что на самом деле ресторан не работает, он просто иногда использует для личных встреч со своими помощниками. «Единичные встречи. Это своеобразный такой штаб. Но ресторан не работает для посетителей», — объяснил депутат.

Позже СМИ также опубликовали меню ресторана, в котором обычные шкварки с луком стоят более 150 грн, а стоимость отдельных блюд достигает 4 тыс. грн.