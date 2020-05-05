Синоптики рассказали украинцам о погоде на День Победы

Главное: В ближайшие выходные в Украине ожидается переменчивая погода. Синоптики рассказали, где пройдут дожди.

Детали: В Гидрометцентре поведали украинцам, какой будет погода по стране на День Победы, в субботу, 9 мая.

Синоптики предупредили о дождях в Крыму и на юго-востоке.

На остальной территории Украины должно быть сухо и малооблачно.

Днем ожидается до 16-20 тепла, а ночью будет до плюс 5-10.

В Киеве обещают приятную сухую погоду: днем будет плюс 17-19, а ночью 6-8 тепла.

Карта погоды в Украине на 9 мая 2020 года:

В тему 4 мая 2020 года украинцев предупредили о четырехдневных грозах.

28 апреля 2020 года украинцам спрогнозировали погоду до конца весны.