Синоптики рассказали украинцам о погоде на День Победы

Главное: В ближайшие выходные в Украине ожидается переменчивая погода. Синоптики рассказали, где пройдут дожди.
Детали: В Гидрометцентре поведали украинцам, какой будет погода по стране на День Победы, в субботу, 9 мая.
Синоптики предупредили о дождях в Крыму и на юго-востоке.
На остальной территории Украины должно быть сухо и малооблачно.
Днем ожидается до 16-20 тепла, а ночью будет до плюс 5-10.
В Киеве обещают приятную сухую погоду: днем будет плюс 17-19, а ночью 6-8 тепла.
Карта погоды в Украине на 9 мая 2020 года:
В тему 4 мая 2020 года украинцев предупредили о четырехдневных грозах.
28 апреля 2020 года украинцам спрогнозировали погоду до конца весны.