Депутат парламента Армении назвал Украину дружественной страной

Главное: После выборов в Украине и Армении в парламентах двух стран были созданы группы дружбы, которые показали, что у депутатов двух стран много общего. По словам депутата Национального собрания Армении Микаэла Золяна, несмотря на то, что взгляды сторон на вопросы международной повестки не всегда совпадают, важнейшую роль в их формировании играет полумиллионная армянская диаспора в Украине.

Детали: «Мы рассматриваем Украину как дружественную нам страну. Армяно-украинские связи насчитывают многие столетия», — заявил в интервью AnalitikaUA.net депутат Национального собрания, член парламентской группы дружбы Армения — Украина Микаэл Золян.

По его словам, «сегодня армянская община в Украине одна из самых многочисленных общин в мире». Он также напомнил, что недавно в обеих странах прошли выборы и были сформированы соответствующие группы дружбы в новых парламентах. «Когда мы встретились с нашими украинскими коллегами, мы поняли, что у нас очень много общего, и не только в прошлом, но и в настоящем и будущем. Повестка армяно-украинских отношений достаточно обширна», — рассказал Золян, добавив, что подходы сторон по вопросам международной повестки не всегда совпадают, в частности, когда речь идет о взаимодействии в международных организациях. «Но я не вижу в этом ничего драматического, просто нам надо больше работать, чтобы лучше понимать позиции друг друга», — подчеркнул он.

При этом парламентарий обратил внимание на тот факт, что «важнейшую роль в нашей двухсторонней повестке играет почти полумиллионная армянская диаспора Украины». «Тот факт, что благодаря деятельности Союза Армян Украины, армянские общины Украины консолидированы и выступают как единое целое, является важнейшим позитивным фактором, влияющим на развитие армяно-украинских отношений», — заключил Золян.

В тему: С 2013 года международное сотрудничество стало приоритетным направлением развития Союза армян Украины. Глава САУ Вилен Шатворян отметил, что организация делает все возможное чтобы украинско-армянские отношения, были крепче.