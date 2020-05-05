Курс гривны снова начал падать: данные на 5 мая 2020

Главное: Курс гривны снова снизился. Об этом сообщает НБУ.

Детали: Национальный банк нашей страны во вторник, 5 мая, снизил курс украинской гривны. Об этом сообщает пресс-служба финансового регулятора.

Отметим, что гривна понемногу укреплялась последние дни.

Однако сегодня курс американского доллара снова подрос – на две копейки – до 26,98 гривен.

Куда сильнее подорожал евро – сразу на двадцать две копейки – до 29,51 гривны.

В тему 23 апреля 2020 года стало ясно, что международные эксперты напророчили украинской гривне крутой обвал до конца года.

18 марта 2020 года сообщалось, что «Приватбанк» прекратил продажу валюты.