Пинчук шантажирует Зеленского, требуя для себя льгот на электроэнергию, – СМИ

Промышленная компания «Интерпайп» олигарха Виктора Пинчука обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором раскритиковала Кабинет министров и Нацкомиссию по вопросам регулирования энергетики и комуслуг (НКРЭКУ), которые отказались от политики административного занижения цены электроэнергии для промышленных потребителей, сообщает «Антикор».

В частности, приводится пример решений, которые позволили государственному НАЭК «Энергоатом» большую часть электроэнергии продавать по рыночным ценам, а ГП «Гарантированный покупатель», который накопил 5 млрд грн долга перед «Энергоатомом», продавать ээ не по 10 коп. кВт час, а по рыночной цене.

Также, «Интерпайп» выступил с осуждением решения НКРЭКУ о запрете импорт э/э из России и Беларуси на котором настаивал лично президент.

«В середине апреля НЭК „Укрэнерго“ ограничила базовую нагрузку атомных электростанций (АЭС) в пользу производства дорогой электроэнергии на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях (ВЭС, СЭС и ТЭС)», — утверждают в компании Пинчука.

Ранее Министерство энергетики и охраны окружающей среды заявило, что изменение энергетического баланса привело к паритетному снижению всей генерации.

«Энергоатом» поддержал решение по обновлению энергобаланса, а главный диспечер НЭК «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что доля атома в последние дни достигала 80%, что является критической предаварийной ситуацией.

В начале апреля «Интерпайп» уже делал заявление о росте цен на рынке электроенергии.

Эксперты Всеукраинской энергетической ассамблеи назвали аргументы компании «Интерпайп» манипулятивными.

По мнению ВЭА, целью таких заявлений является принуждение правительства и Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), к лоббированию коммерческих интересов за счет введения нерыночных механизмов в энергетике, которая и так страдает от чрезмерного административного вмешательства.

В ВЭА напомнили, что подобным образом ферросплавные заводы летом 2019 года судебным и медиа-давлением на власть и НКРЭКУ добились принятия решений о перераспределении расходов с НЭК «Укрэнерго» на ГП «Гарантированный покупатель» и соответственно на НАЭК «Энергоатом», что привело к искажениям на рынке.