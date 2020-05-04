В Донецке возле катка прогремел взрыв ‒ есть жертвы

Главное: В Донецке возле катка «Лидер» прогремел взрыв гранаты. Один человек погиб. Злоумышленника задержали по «горячим следам».

Детали: В понедельник, 4 мая, в Кировском районе Донецка произошло резонансное ЧП. Там возле катка «Лидер» ранее судимый мужчина 1974 г.р. подорвал боевую гранату.

Как передает «Горловская мозаика», в результате инцидента два человека получили осколочные ранения. К сожалению, один из пострадавших скончался до приезда «скорой» помощи.

В свою очередь, сотрудники т. н. «МВД ДНР» задержали злоумышленника «по горячим следам». Его действия подпадают под санкции статьи 106 «УК ДНР» (умышленное убийство). Ведется следствие.

В тему: 25 сентября 2019 года мы писали, что в Донецке с самого утра гремят взрывы.

А 29 сентября 2018 года сообщалось, что делегатов «съезда Компартии» взорвали хитро спрятанной бомбой.