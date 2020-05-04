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Главные новости за 4 мая 2020 года

Главные новости за 4 мая 2020 года

— Власти Украины объявили о начале смягчения карантина с 11 мая текущего года. По планам президента и премьер-министра, на этой неделе бизнес сможет подготовиться к выполнению дополнительных условий. В частности, планируется открытие летних площадок кафе и ресторанов. В то же время в целом по стране карантин продлен до 22 мая.

— Правительство Украины отменило с 11 мая ряд ограничений, введенных в Украине из-за эпидемии коронавируса. Они не коснутся транспорта, фитнес-центров и кинотеатров.

— Министерство здравоохранения считает сегодняшнее решение Кабинета Министров Украины о смягчении условий карантина с 11 мая рискованным. Не исключено, что после этого он опять будет ужесточаться. Кроме того, по мнению министра, оно не должно касаться городов, где до сих пор регистрируется большое количество заболевших.

— Бывшая премьер-министр Украины, народный депутат от фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко задекларировала без малого 150 млн грн (около $5,6 млн) в качестве «компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями». Соответствующие деньги ей пришли из США.

— Составлен рейтинг самых популярных автомобилей среди жителей Украины. Его возглавили бренды Renault, Toyota и KIA.

— В Днепропетровской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека. Столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

— В Карпатах выпал майский снег. Температура воздуха опустилась ниже нуля.

— На одном из лиманов Одесчины впервые появились розовые фламинго. Обычно они обитают в Казахстане, но с некоторых пор начали прилетать в Украину, где пересыхающие лиманы создают идеальные условия в том числе для гнездения.

— Польша возобновляет выдачу рабочих виз украинцам. Но существуют ограничения.

— Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в пандемии коронавируса. При этом американский лидер и журналисты встречались без масок.

— По словам Государственного секретаря США Майка Помпео, разведка США располагает доказательствами того, что распространение коронавирусного заболевания COVID-19 началось из китайской лаборатории в Ухане. При этом он сделал противоречивое заявление относительно искусственного происхождения коронавируса.

— Руководство Египта и Болгарии приняло решение о смягчении карантинных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни COVID-19. Это связано с миллиардными убытками, которые терпит туристическая отрасль. В то же время послабления на данный момент коснутся лишь местных жителей.

— В преддверии второй волны коронавируса, которая ожидается осенью, участники НАТО провели секретную встречу во главе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом. По результатам встречи было решено создать план противодействия новой пандемии.

— Бывший итальянский футболист Марко Матерацци объяснил, за что лидер сборной Франции Зинедин Зидан ударил его в финале чемпионата мира 2006 года. Как оказалось, защитник нелестно высказался о сестре француза.

Тэги: США, ДТП, Министерство здравоохранения Украины, Юлия Тимошенко, Китай, общество, здоровье, мир, карантин, Египет, политика, доход, кафе, спорт, криминал, Дональд Трамп, ВО «Батькивщина», Зинедин Зидан, Максим Степанов, авто, новости Украины, Майк Помпео

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