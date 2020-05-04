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К 9 Мая телеканал «Интер» покажет праздничный концерт и военные фильмы

К 9 Мая телеканал «Интер» покажет праздничный концерт и военные фильмы

Главное: К Великому Празднику 9 Мая телеканал «Интер»  покажет сразу несколько тематических фильмов и проектов. Среди них: телемарафон «Наша Победа», концерт «Победа. Одна на всех», любимые военные фильмы, а также военная драма «Ни шагу назад 2. На линии фронта».

Детали: 9 Мая телеканал «Интер» подготовил для своих зрителей, друзей и единомышленников спецпроекты, посвященные 75-летию Великой Победы.

«Наш эфир 9 Мая однозначно даст зрителям ощущение великого, светлого, масштабного праздника, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Из-за обстоятельств, связанных с карантином, для нас было намного сложнее его подготовить. Но ко Дню Победы мы всегда начинаем готовиться заранее. Поэтому многие материалы и сюжеты были уже сняты. Юбилейная дата еще больше акцентирует внимание на самых важных моментах. В этом году основная идея и марафона, и концерта, и сериала «Ни шагу назад-2» – подвиг и бескомпромиссность. Бескомпромиссность — это часто очень правильная позиция, которая позволяет сохранить правду. В данном случае речь идет о правде о Великой Отечественной войне. Какие бы проблемы мы ни переживали даже сейчас, это не сравнить с тем, что пережили  наши дедушки и бабушки во время Великой Отечественной войны, на что им пришлось идти, чтобы наступил мир, именно тот мир, который они защищали и за который умирали. Поэтому и наш концерт «Победа. Одна на всех», и весь эфир 9 Мая — это о подвиге этих людей и о бескомпромиссности, о которой мы все должны помнить. Потому что только бескомпромиссность в важных, принципиальных ситуациях позволяет сохранить правду и позволяет победить».

Телемарафон «Наша Победа». 9 Мая на «Интере» начнется в 7:00 с многочасового телемарафона «Наша Победа», ведущими которого будут Анастасия Даугуле и Роман Кадемин. Телезрителей ждут сюжеты о битвах и событиях, которые изменили ход Великой Отечественной войны, репортажи из разных стран мира и трогательные истории людей, которые приближали Победу.

В рамках марафона выйдут сюжеты о первом дне войны и о капитуляции Германии, о блокаде Ленинграда и о лагерях смерти, о взятии города-крепости Кенигсберга и боях на Курской дуге, а также – об освобождении Киева, Сталинграда, Одессы, Вроцлава, Праги и других городов. Журналисты «Интера» побывали на родине партизана-разведчика Вали Котика – в городе Шостка – и узнали, как земляки хранят память о самом юном Герое СССР. Также в праздничном телемарафоне – история о подвиге музыкантов, которые наперекор врагам в блокадном Ленинграде сыграли Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича, и рассказ об известном гимнасте Викторе Чукарине, прошедшем 17 концлагерей, а после войны завоевавшем 11 медалей. А еще – сюжеты о священнослужителях на войне, военных корреспондентах и другие эксклюзивные материалы.

Кроме того, зрители марафона узнают, как проходит марш памяти онлайн «Наш полк», который телеканал «Интер» организовал к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Любимые военные фильмы. Также в День Победы «Интер» покажет лучшие фильмы о Великой Отечественной. В 12:15 в эфире телеканала – военная драма «Шел четвертый год войны» о группе советских разведчиков. Картина снята режиссером Георгием Николаенко по повести Александра Беляева «Тайна глухого леса». В главных ролях – Людмила Савельева, Николай Олялин, Александр Збруев, Николай Еременко, Лев Дуров.

А в 13:30 смотрите легендарный фильм «В бой идут одни «старики», в котором Леонид Быков исполнил главную роль, а также выступил режиссером и автором сценария. Также в картине сыграли Алексей Смирнов, Сергей Подгорный, Сергей Иванов, Рустам Сагдуллаев, Владимир Талашко, Евгения Симонова, Ольга Матешко, Виктор Мирошниченко, Алим Федоринский, Вано Янтбелидзе, Александр Немченко и другие. Фильм о летчиках-истребителях стал одной из лучших картин о Великой Отечественной войне за всю историю советского кинематографа. А его персонажи – поистине народными героями.

Военная драма «Ни шагу назад 2. На линии фронта». В 15:00 телеканал «Интер» покажет премьеру 6-серийной военной драмы «Ни шагу назад-2. На линии фронта». Это продолжение истории о смелой деревенской девочке Тошке Лыткиной, по стечению обстоятельств попавшей в школу подготовки разведчиков-диверсантов. Вместе с суровым командиром Раем она оказывается в чаще партизанских лесов. Майор получил тяжелое ранение, но Тошка верит, что может его спасти, и прикладывает к этому все усилия. Оба понимают, что любовь настигла их в самый неподходящий момент… Фашистам все-таки удается схватить раненого Рая. И теперь ради спасения любимого бесстрашная Тошка готова в одиночку сразиться со всей гитлеровской армией! По словам режиссера Георгия Фероренко, во второй части сериала зрителей ждет еще более масштабная история, которая затрагивает больше человеческих судеб и в которой будет больше неожиданных сюжетных поворотов. В главных ролях – Валентина Попова, Иван Колесников, Мария Шукшина, Федор Гуринец.

Концерт «Победа. Одна на всех». В 20:30 смотрите на «Интере» большой праздничный концерт «Победа. Одна на всех». К 9 Мая телеканал «Интер» традиционно подготовил не просто концерт, а целостное музыкально-драматическое телевизионное произведение, в котором концертные номера искусно переплетены с реальными историями о Великой Отечественной войне. В него вошли лучшие номера концертов телеканала к 9 Мая за последние пять лет – 37 ярких и трогательных постановок.

Любимые военные песни и современные произведения о войне прозвучат в исполнении популярных украинских артистов:  Ирины Билык, Олега Винника, Надежды Мейхер, Владимира Гришко, Златы Огневич, Виталия Козловского, Милы Нитич, Влада Сытника, групп «Братья Карамазовы», «Анна-Мария» и других исполнителей.

Ведущие концерта – Анастасия Даугуле и Андрей Доманский – расскажут пронзительные истории о войне. О подвигах людей, которые, не жалея себя, вставали на защиту своей Родины. О героях, благодаря мужеству и самопожертвованию которых наш народ победил в Великой Отечественной войне.

 

Детали: В конце 2019 года мы писали, что военная драма «Ни шагу назад!» собственного производства телеканала «Интер» была удостоена награды девятого Международного телевизионного фестиваля «ТЭФИ-Содружество». 

Тэги: праздник, День Победы, 9 мая

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