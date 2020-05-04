Эпидемия COVID-19 в мире и Украине: данные на вечер 4 мая 2020

Главное: По состоянию на 19-00 4 мая, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире достигло 3 534 367, смертей ‒ 248 164, а выздоровлений ‒ 1 135 021. В Украине же выявлено 12 331 инфицированных, зарегистрировано 303 смерти и 1 619 случаев выздоровления.

Детали: Больше всего случаев заражения коронавирусом насчитывается в США ‒ 1 161 804 (смертей ‒ 67 795), Испании ‒ 217 466 (25 264), Италии ‒ 210 717 (28 884), Великобритании ‒ 187 842 (28 520), Франции ‒ 168 925 (24 900), Германии ‒ 165 745 (6 866), России ‒ 145 268 (1 356), Турции ‒ 126 045 (3 397), Бразилии ‒ 101 826 (7 051), Иране ‒ 98 647 (6 277), Китае ‒ 83 965 (4 637), Канаде ‒ 60 541 (3 795), Бельгии ‒ 50 267 (7 924), Перу ‒ 45 928 (1 286), Индии ‒ 42 836 (1 395), Нидерландах ‒ 40 968 (5 098) и Швейцарии ‒ 29 981 (1 762).

Такие данные приводит исследовательский университет Джонса Хопкинса (Балтимор, США).

В тему: 4 мая 2020 года мы писали, что участники НАТО провели тайную встречу перед лицом второй волны эпидемии коронавируса

А 3 мая 2020 года сообщалось, что во Франции решили продлить тотальный карантин.