Из храма УПЦ украли ящик с пожертвованиями на лечение ребенка

Главное: Из храма УПЦ украли пожертвования, которые собрали верующие для 5-месячного больного ребенка.

Детали: В Донецкой области, в городе Торецк из храма святителя Спиридона Тримифунтского Украинской Православной Церкви злоумышленники украли ящик с пожертвованиями, которые прихожане собирали на лечение 5-месячного Кирилла Кондрашева.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Горловской епархии, воры проникли в здание, выломав решётку, отделяющую храм от строящейся части.

«Были похищены денежные средства из опечатанных кружек для пожертвований, а также крупная сумма, которую прихожане собирали на срочное лечение пятимесячному ребёнку. Воры не постыдились не только войти в алтарь через Царские врата, но и отнять надежду на спасение у больного младенца. Они брали в руки и осматривали святыни, хранящиеся на престоле и жертвеннике. Однако поняв, что сделаны они отнюдь не из драгоценных материалов, оставили их в покое», — сообщили в храме.

По словам настоятеля прихода протоиерея Георгия Федорчука, средства на сложную операцию маленькому Кириллу приход собирал с начала года.

Ребенок не может двигаться из-за спинальной мышечной атрофии первого типа. Кирилл нуждается в дорогостоящей аппаратуре и спинразе — препарате, который может замедлить развитие смертельного заболевания.

С реквизитами для помощи Кириллу можно ознакомиться тут.

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