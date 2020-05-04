Архиепископ УПЦ рассказал о Пасхальном чуде во время пандемии

Главное: Пасха в условиях карантина отличалась пустыми храмами, но Господь не оставил верующих. Об этом рассказал епископ УПЦ Феодосий.

Детали: Многие верующие, несмотря на то, что остались дома во время Пасхального богослужения из-за карантина, смогли ощутить настоящую радость Воскресения Христового.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом рассказал викарий Киевской Митрополии архиепископ Боярский Феодосий.

«Когда мы готовились к этой Пасхе, мне, как и многим знакомым священникам, казалось, что, по большому счету, всё будет предсказуемо. Нам, духовенству, думалось: радость Пасхи в ее церковном литургическом торжестве, хоть и в безлюдных храмах, ничем не может быть омрачена — ведь Небо отверсто! А вот люди, паства. Горько за них», — написал владыка Феодосий.

Только, по его словам, оказалось всё не так, а вышло даже всё наоборот.

«Увы, в моей жизни как священнослужителя такой скорбной Пасхальной ночи не было еще никогда. Неоставляющая грусть и тяжесть от пустоты храма полностью вытесняли духовное утешение праздника», — отметил владыка.

Однако, по его словам, «прихожане, которые смирились с обстоятельствами, попущенными Богом, либо которых смирила болезнь, сейчас много говорят и пишут об исключительной Пасхальной радости, которой они так давно не испытывали».

«Так что же произошло? Почему мы, духовенство и миряне, так неожиданно поменялись местами на эту странную Пасху 2020 года? Ответ, я думаю, прост. Господь вышел из храма навстречу простым верующим людям, в их дома. Конечно, и в храмах наш Господь, без всяких сомнений, оставался! Но особое Его Божественное внимание и Его милость на эту Пасху была с вами, дорогие миряне, оставшиеся без храмов! Исстрадавшиеся, испуганные, смирившиеся под Его крепкую руку и не роптавшие! Смиренно принявшие Его горькое попущение, но не разуверившиеся, не отступившие от верности Богу и Его Церкви, не оставившие надежды и любви ко Господу! Это — ваша Пасха, наши верные миряне! Она — ваша! А мы, духовенство, смиренно склоняем перед вами свои головы», — заключил архиепископ Феодосий.

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