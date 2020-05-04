Стало известно, что конкретно подразумевает смягчение карантина в Украине. Полный список

Главное: Правительство Украины отменило с 11 мая ряд ограничений, введенных в Украине из-за эпидемии коронавируса. Они не коснутся транспорта, фитнес-центров и кинотеатров.

Детали: Кабинет министров на заседании 4 мая принял постановление, которым продлил действие карантина в Украине до 22 мая. Как сообщает «Украинская правда», тем же постановлением с 11 мая отменяется ряд ограничений, введенных из-за эпидемии коронавирусной болезни.

В частности, в соответствии с документом, уже на следующей неделе в стране откроются:

— парки, скверы, зоны отдыха;

— салоны красоты, парикмахерские;

— оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, кроме зон развлечений и питания, детских зон в ТРЦ;

— заведения общественного питания на вынос;

— летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом в учреждениях, зарегистрированных как операторы мощностей;

— музеи, библиотеки;

— тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах;

— сервис бытовой техники;

— стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы и т. д.

Отметим, что в списке отсутствуют такие сферы как транспорт, фитнес и кинотеатры. При этом в правительстве указали, что детальный список еще будет уточняться и будет опубликован в течение двух дней.

В тему: Ранее сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о начале смягчения карантина с 11 мая текущего года. При этом министр здравоохранения Максим Степанов назвал такой шаг рискованным, особенно для некоторых регионов.