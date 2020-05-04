Минздрав сделал важное уточнение относительно смягчения карантина

Главное: Министерство здравоохранения считает сегодняшнее решение Кабинета Министров Украины о смягчении условий карантина с 11 мая рискованным. Не исключено, что после этого он опять будет ужесточаться. Кроме того, по мнению министра, оно не должно касаться городов, где до сих пор регистрируется большое количество заболевших.

Детали: Министр здравоохранения Украины Максим Степанов считает решение Кабинета Министров о смягчении карантина рискованным. Как сообщает LB.ua, по его словам, Украина сейчас находится на плато эпидемии, и признаков схождения с него пока что нет. «В течение уже 17 дней подряд мы регистрируем 400-600 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. При этом мы увеличиваем количество тестирований. Пока что мы не видим снижения заболеваемости. По нашему убеждению, смягчения, которые мы делаем, мы делаем в достаточно рискованном виде», — заявил он на заседании правительства 4 мая.

В связи с этим Министерство здравоохранения предлагает четко прописать санитарные нормы, как то дистанция между посетителями, дезинфекционные средства и др., которые должны соблюдаться в работающих заведениях, и жестко их контролировать.

Второе предложение Степанова касается критериев адаптивного карантина. «Например, у нас есть некоторые области — та же Черновицкая область или Ивано-Франковская — где очень высокий уровень заболеваемости и большое количество заболевших регистрируют каждый день», — заявил министр, выразив убеждение, что «мы не можем себе позволить открытие такое же, как это происходит в других областях».

«Мы считаем, что нужно вводить механизм адаптивного карантина: если где-то мы открываем большую палитру средств торговли, то где-то должно быть меньше», — залючил министр, добавив, что Минздрав намерен следить за ситуацией, и если будет негативная тенденция, то карантин снова будет ужесточаться.

В тему: 4 мая 2020 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о начале смягчения карантина с 11 мая текущего года. По планам президента и правительства, на текущей неделе бизнес сможет подготовиться к выполнению дополнительных условий. В частности, планируется открытие летних площадок кафе и ресторанов. В то же время в целом по стране карантин продлен до 22 мая.