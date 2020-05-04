Программа «Большая Стройка» набирает обороты: о ней знает уже половина украинцев, а денег на инфраструктуру стало больше, – Голик

Несмотря на то, что Национальная программа «Велике будівництво» стартовала в Украине с 1 марта, уже каждый второй гражданин страны знает о ее существовании. При этом большинство считает, что «Велике будівництво», инициированное Президентом Владимиром Зеленским, нельзя останавливать даже во время карантина. Об этом свидетельствуют данные соцопроса , проведенного Киевским международным институтом социологии в период с 9 по 29 апреля 2020 года.

На вопрос о том, знают ли респонденты о Нацпрограмме, которая предусматривает строительство дорог, школ, детских садов, больниц, спортплощадок и стадионов, почти 49% опрошенных ответили, что знают.

Подавляющее большинство — 52,2% — уверены в том, что Программу следует продолжать, несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса.

Как показал опрос, больше всего украинцы заинтересованы в строительстве и ремонте дорог. На вопрос о том, какие объекты респонденты считают приоритетными в своем населенном пункте, почти 50% назвали дороги. Дальше идут больницы (42,9%), школы (18,4%), детские садики (16,3%), амбулатории (11,4%), стадионы и спортивные площадки (7,3%).

Желания украинцев видеть побольше отремонтированных дорог на днях были подкреплены очередными финансовыми гарантиями. Как и было анонсировано ранее, на ремонт дорог Укравтодора в этом году дополнительно будет выделено 19,3 млрд грн. Соответствующее соглашение было подписано 30 апреля между Укравтодором и Укрэксимбанком в присутствии Президента.

Деньги привлекаются под государственные гарантии. Соответствующие законы ранее были приняты Радой и подписаны Президентом.

«Напомню, что ранее на ремонт дорог Укравтодора были выделены 31,5 млрд грн из Дорожного Фонда и 4,4 млрд грн средств Международных Финансовых Организаций. Еще 22 млрд грн из Дорожного Фонда выделены на ремонт и содержание дорог на балансе областных администраций», — сообщил у себя в Facebook Юрий Голик.

Как сообщали СМИ, программа «Большая стройка», стартовавшая 1 марта — один из ключевых инфраструктурных проектов, которые сейчас реализуются в Украине. Его инициатором выступил Президент Владимир Зеленский.

Программа предусматривает строительство и ремонт в 2020 году 6500 км дорог международного, национального и местного значения. Также по программе будут построены и отремонтированы 236 школ, 155 детсадов, 169 спортивных сооружений, 212 приемных отделений оказания неотложной медицинской помощи и 422 амбулатории.