Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Программа «Большая Стройка» набирает обороты: о ней знает уже половина украинцев, а денег на инфраструктуру стало больше, – Голик

Программа «Большая Стройка» набирает обороты: о ней знает уже половина украинцев, а денег на инфраструктуру стало больше, – Голик

Несмотря на то, что Национальная программа «Велике будівництво» стартовала в Украине с 1 марта, уже каждый второй гражданин страны знает о ее существовании. При этом большинство считает, что «Велике будівництво», инициированное Президентом Владимиром Зеленским, нельзя останавливать даже во время карантина. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в период с 9 по 29 апреля 2020 года.

На вопрос о том, знают ли респонденты о Нацпрограмме, которая предусматривает строительство дорог, школ, детских садов, больниц, спортплощадок и стадионов, почти 49% опрошенных ответили, что знают.

Подавляющее большинство — 52,2% — уверены в том, что Программу следует продолжать, несмотря на ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса.

Как показал опрос, больше всего украинцы заинтересованы в строительстве и ремонте дорог. На вопрос о том, какие объекты респонденты считают приоритетными в своем населенном пункте, почти 50% назвали дороги. Дальше идут больницы (42,9%), школы (18,4%), детские садики (16,3%), амбулатории (11,4%), стадионы и спортивные площадки (7,3%).

Желания украинцев видеть побольше отремонтированных дорог на днях были подкреплены очередными финансовыми гарантиями. Как и было анонсировано ранее, на ремонт дорог Укравтодора в этом году дополнительно будет выделено 19,3 млрд грн. Соответствующее соглашение было подписано 30 апреля между Укравтодором и Укрэксимбанком в присутствии Президента.

Деньги привлекаются под государственные гарантии. Соответствующие законы ранее были приняты Радой и подписаны Президентом.

«Напомню, что ранее на ремонт дорог Укравтодора были выделены 31,5 млрд грн из Дорожного Фонда и 4,4 млрд грн средств Международных Финансовых Организаций. Еще 22 млрд грн из Дорожного Фонда выделены на ремонт и содержание дорог на балансе областных администраций», — сообщил у себя в Facebook Юрий Голик.

Как сообщали СМИ, программа «Большая стройка», стартовавшая 1 марта — один из ключевых инфраструктурных проектов, которые сейчас реализуются в Украине. Его инициатором выступил Президент Владимир Зеленский.

Программа предусматривает строительство и ремонт в 2020 году 6500 км дорог международного, национального и местного значения. Также по программе будут построены и отремонтированы 236 школ, 155 детсадов, 169 спортивных сооружений, 212 приемных отделений оказания неотложной медицинской помощи и 422 амбулатории.

Тэги:

Комментарии

Статьи

04.05.20 10:06

Курортный сезон 2020: каким он будет?

Автор: Михаил Масонов

Интервью

21.04.20 08:01

Историк Сергей Беляков: о Гоголе, Мазепе и современных российских фильмах

Автор: Дмитрий Факовский

Колонка автора
03.05.20 08:05

«Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова

Автор: Товарищ Краснов

Дайджест

Таяние ледников и отдаление Луны высвободит новые смертельные вирусы
04.05.20 10:55

Таяние ледников и отдаление Луны высвободит новые смертельные вирусы

Автор: РБК, Сyberleninka.ru, Спутник, Страна

Выбор редакции
«Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова
«Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова
«Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова
«Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
Учительница, рассказывавшая украинским детям о Евромайдане с кастрюлей на голове, преподавала историю КПСС?
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
ГБР разбирается с циничным обжираловом на годовщине Голодомора и его организатором - Вятровичем
Американские военные показали три видео с НЛО
Американские военные показали три видео с НЛО
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Корейский сериал предсказал коронавирус еще в 2018 году
Карантинные телепузики
Карантинные телепузики
Участились сообщения о появлении НЛО
Участились сообщения о появлении НЛО
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Как коронавирус толкает мир в эпоху нового Средневековья
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Тысячи швейцарцев митинговали против «принудительного облучения» 5G
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Стало известно, что конкретно подразумевает смягчение карантина в Украине. Полный список

Стало известно, что конкретно подразумевает смягчение карантина в Украине. Полный список
04.05.20 16:02
722
Последние новости
04.05.20 17:03

Из храма УПЦ украли ящик с пожертвованиями на лечение ребенка
04.05.20 16:57

Черновицкий митрополит УПЦ просит Президента защитить права верующих
04.05.20 16:41

Астрономы нашли в глубинах космоса кое-что странное
04.05.20 16:31

Архиепископ УПЦ рассказал о Пасхальном чуде во время пандемии
04.05.20 16:02

Стало известно, что конкретно подразумевает смягчение карантина в Украине. Полный список
04.05.20 15:49

Футбольная тайна раскрыта: Матерацци объяснил, за что Зидан ударил его в финале чемпионата мира 2006 года
04.05.20 15:26

Минздрав сделал важное уточнение относительно смягчения карантина
Фото и Видео
Астрономы нашли в глубинах космоса кое-что странное
Астрономы нашли в глубинах космоса кое-что странное
Астрономы нашли в глубинах космоса кое-что странное
Астрономы нашли в глубинах космоса кое-что странное
Футбольная тайна раскрыта: Матерацци объяснил, за что Зидан ударил его в финале чемпионата мира 2006 года
Футбольная тайна раскрыта: Матерацци объяснил, за что Зидан ударил его в финале чемпионата мира 2006 года
На одном из лиманов на юге Украины появились розовые фламинго
На одном из лиманов на юге Украины появились розовые фламинго
В Украине пошел майский снег
В Украине пошел майский снег
Грузовик смял автомобиль в Днепропетровской области: погибли люди
Грузовик смял автомобиль в Днепропетровской области: погибли люди
Уставший Трамп встретился с телевизионщиками: все были без масок
Уставший Трамп встретился с телевизионщиками: все были без масок
Во Франции решили продлить тотальный карантин
Во Франции решили продлить тотальный карантин
В антикарантинные Черкассы ввели военную технику и бойцов
В антикарантинные Черкассы ввели военную технику и бойцов
В России сняли с эфира скандальную программу о чипизации и манипуляции населением
В России сняли с эфира скандальную программу о чипизации и манипуляции населением
В США покажут фильм о причастности Байдена и Сороса к событиям на Майдане
В США покажут фильм о причастности Байдена и Сороса к событиям на Майдане
fraza.ua
Новости блогосферы
03.05.20 19:51

Зеленский потерял власть: ни мэры, ни бизнесмены, ни обычные люди ему больше не подчиняются
25.04.20 13:37

Как Укрпочта помогает украинским пенсионерам побыстрее сдохнуть
25.04.20 10:38

Благодаря убийственной медреформе, 8 тысяч психов выйдут на улицы Украины
23.04.20 14:05

Что общего между американскими биолабораториями в Украине, экспериментами над людьми и Ульяной Супрун?

Опрос

Готовы ли вы сидеть на карантине и далее?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.