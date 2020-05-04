Карантин в Украине продлили до 22 мая. Но не такой строгий

Главное: Власти Украины объявили о начале смягчения карантина с 11 мая текущего года. По планам президента и премьер-министра, на этой неделе бизнес сможет подготовиться к выполнению дополнительных условий. В частности, планируется открытие летних площадок кафе и ресторанов. В то же время в целом по стране карантин продлен до 22 мая.

Детали: Карантин в Украине будет продлен до 22 мая, но на следующей неделе начнутся послабления. «Для нас смягчение карантина не означает его полного снятия. Карантин сейчас будет продлен до 22 мая. Дальше мы будем смотреть, как двигается пандемия в мире и на колебание кривой заболеваемости в Украине», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Кабинета министров Украины 4 мая.

Как сообщает LB.ua, он подчеркнул, что начиная с 11 мая планируется ослабить карантинные меры. В частности, планируется открыть парки, скверы, зоны отдыха, парикмахерские, маникюрные и салоны красоты при соблюдении определенных условий. Также смогут работать непродовольственные магазины, бытовые сервисы, стоматологи. «Летние площадки кафе и ресторанов — будет постановление, разрешим работу на вынос, работу летних площадок под открытым небом в заведениях, которые зарегистрированы как мощности», — добавил премьер, попросив украинцев до 11 мая «придерживаться правил».

Как сообщает Цензор.НЕТ, Шмыгаль также обратил внимание на то, что «в зависимости от ситуации по состоянию на 11 мая в трех областях-лидерах принять решение по внедрению отдельных карантинных ограничений для тех регионов, где эпидемиологическая ситуация хуже, чем в целом по стране».

По его словам, это так называемый адаптивный механизм карантина, которым будут пользоваться в течение этого года в зависимости от того, как будет колебаться ситуация в разных городах и регионах.

Заявление об ослаблении карантина сделал и президент Украины Владимир Зеленский. Как сообщает «Украинская правда», в ходе ежедневного совещания по вопросам предотвращения распространения коронавируса он заявил, что «стабильная ситуация с распространением COVID-19 и отсутствие критического количества больных у нас только благодаря своевременным карантинным мероприятиям». «Но поскольку бизнесу нужно подготовиться к выходу из карантина: закупить товар, провести дезинфекцию, предупредить людей — мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе», — добавил глава государства.

В тему: 12 марта 2020 года Кабинет министров Украины ввел карантин на всей территории страны в связи с распространением коронавируса сроком на 3 недели. Впоследствии он неоднократно продлевался.