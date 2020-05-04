Тимошенко получила из США более $5 млн – «за репрессии»

Главное: Бывшая премьер-министр Украины, народный депутат от фракции «Батькивщины» Юлия Тимошенко задекларировала без малого 150 млн грн (около $5,6 млн) в качестве «компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями». Соответствующие деньги ей пришли из США.

Детали: Как сообщается на официальном сайте Национального агентства по противодействию коррупции, в декларации о существенном изменении ее материального положения Тимошенко указала, что 24 апреля 2020 года получила 148 млн 345 тыс. 441 грн в качестве «компенсации вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 гг., полученной в США на стадии досудебного урегулирования».

В качестве источника денег указана юридическая компания из Техаса США Reid, Collins, Tsai LLP.

При этом бывший народный депутат Украины, журналист Сергей Лещенко на своем канале в Telegram заявил, что ему не удалось найти публичной информации о том, кто компенсировал деньги Тимошенко. Однако подчеркнул, что в 2019 году доход от той же компании из Техаса задекларировал депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко.

В тему: 21 февраля 2014 года народные депутаты Украины поддержали законопроект № 2023 «О внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины относительно имплементации национального законодательства положениям статьи 19 Конвенции ООН против коррупции».

На следующий день депутаты приняли постановление о выполнении международных обязательств Украины относительно освобождения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Тогда же она вышла на свободу.