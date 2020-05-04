Названы самые популярные автомобили среди украинцев

Главное: Составлен рейтинг самых популярных автомобилей среди жителей Украины. Его возглавили бренды Renault, Toyota и KIA.

Детали: В «Укравтопроме» составили список самых популярных автомобилей среди украинцев в минувшем апреле. Сообщается, что всего граждане нашей страны купили и поставили на учет 3,7 тысяч новых легковых авто – это почти в два раза меньше, чем было годом ранее.

Эксперты говорят, что «тройка лидеров» остается стабильной третий месяц кряду – это Renault, Toyota и KIA.

Примечательно, что, несмотря на кризис, украинцы стали чаще покупать Mercedes-Benz.

Самым же продаваемым автомобилем прошедшего апреля стал Renault Duster – украинцы купили 278 таких машин.

Самые популярные бренды машин среди украинцев в апреле 2020 года:

Renault – 771 штук (-31% за год);

Toyota – 428 штук (-56%);

KIA – 259 штук (-59%);

BMW – 184 штук (-11%);

Skoda – 180 штук (-67%);

Mercedes-Benz – 177 штук (+16%);

Mazda – 173 штук (-15%);

Nissan – 133 штук (-69%);

Peugeot – 131 штук (-33%);

Hyundai – 121 штук (-68%).

С начала года в Украине зарегистрировали 23,9 тысяч продаж новых легковых автомобилей

В тему 29 апреля 2020 года сообщалось, что были названы ТОП-10 самых «зеленых» городов планеты.

23 апреля 2020 года стало известно, что международные эксперты напророчили украинской гривне крутой обвал до конца года.