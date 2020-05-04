Названы самые популярные автомобили среди украинцев

Главное: Составлен рейтинг самых популярных автомобилей среди жителей Украины. Его возглавили бренды Renault, Toyota и KIA.
Детали: В «Укравтопроме» составили список самых популярных автомобилей среди украинцев в минувшем апреле. Сообщается, что всего граждане нашей страны купили и поставили на учет 3,7 тысяч новых легковых авто – это почти в два раза меньше, чем было годом ранее.
Эксперты говорят, что «тройка лидеров» остается стабильной третий месяц кряду – это Renault, Toyota и KIA.
Примечательно, что, несмотря на кризис, украинцы стали чаще покупать Mercedes-Benz.
Самым же продаваемым автомобилем прошедшего апреля стал Renault Duster – украинцы купили 278 таких машин.
Самые популярные бренды машин среди украинцев в апреле 2020 года:
Renault – 771 штук (-31% за год);
Toyota – 428 штук (-56%);
KIA – 259 штук (-59%);
BMW – 184 штук (-11%);
Skoda – 180 штук (-67%);
Mercedes-Benz – 177 штук (+16%);
Mazda – 173 штук (-15%);
Nissan – 133 штук (-69%);
Peugeot – 131 штук (-33%);
Hyundai – 121 штук (-68%).
С начала года в Украине зарегистрировали 23,9 тысяч продаж новых легковых автомобилей
В тему 29 апреля 2020 года сообщалось, что были названы ТОП-10 самых «зеленых» городов планеты.
23 апреля 2020 года стало известно, что международные эксперты напророчили украинской гривне крутой обвал до конца года.